Кресло Аверс-У

7 оценок

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Кресло Аверс-У

4.8
18 890 ₽
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Кресло Аверс

Характеристики товара

Описание

Основание кресла Аверс изготовлено из массива бука. Сиденье выполнено из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.

Вес брутто: 13 кг
Габариты упаковки: 670х560х390 мм
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес10.3 кг
  • Материалмассив, дерево, бук
  • Страна изготовленияРоссия

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