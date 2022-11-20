Основание кресла Аверс изготовлено из массива бука. Сиденье выполнено из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.
Вес брутто: 13 кг
Габариты упаковки: 670х560х390 мм
Страна производства: Россия
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