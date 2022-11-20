Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло «Багги» экономично и компактно, оно подойдет для любого пространства.
- Материал крестовины: пластик;
- Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
- Ролики: пластик;
- Минимальная высота кресла: 92 см;
- Наполнитель: ППУ.
Габариты и вес упаковок
- Габариты: 59x25x60 - 1 уп.
- Вес: 11,5 кг.
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина630 мм
- Глубина450 мм
- Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
- Максимальная нагрузка100 кг