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Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 1Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 2Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 3Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 4Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 5Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 6Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 7Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 8Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая - фото 9

Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань серая

11 оценок
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Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань бежевая
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Кресло "Багги", искусственная черная кожа + ткань бежевая

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло «Багги» экономично и компактно, оно подойдет для любого пространства.

  • Материал крестовины: пластик;
  • Механизм качания отсутствует (регулировка только по высоте);
  • Ролики: пластик;
  • Минимальная высота кресла: 92 см;
  • Наполнитель: ППУ.

Габариты и вес упаковок

  • Габариты: 59x25x60 - 1 уп.
  • Вес: 11,5 кг.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1020 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка100 кг

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