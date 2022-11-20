Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина940 мм
- Глубина900 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Коричневая подушка, золотая корона
Кресло Мяч
Детское кресло Зайчик
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Офисный стеллаж Кассель
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Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден