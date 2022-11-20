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Кресло Барджори, черный - фото 1Кресло Барджори, черный - фото 2

Кресло Барджори, черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Вес упаковки17 кг

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