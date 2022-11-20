Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.45 м3
- Вес упаковки17 кг
Кресло - качалка Сенс
Кресло - качалка Файн
Кресло качалка
Кресло - качалка Kiks
Лежак-качалка Концепт
Кресло-качалка Андорра
Кресло-качалка Байкал
Плетеное кресло-качалка Comodo
Кресло качалка Линда
Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден