Товар в корзине. Перейти
Кресло Бармер, бежевый - фото 1Кресло Бармер, бежевый - фото 2Кресло Бармер, бежевый - фото 3

Кресло Бармер, бежевый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Хайфон, черный
Кресло Хайфон, черный
Следующий Кресло Бармер, белый лебедь
Кресло Хайфон, черный

Характеристики товара

Описание

Абсолютно эргономичное кресло Бармер для дома и офиса воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность.

Персональные регулировки с учетом анатомических особенностей обеспечивают максимальную адаптацию к телу и его поддержку в правильном положении. Каждое кресло прошло необходимые испытания на прочность, опрокидывание, износостойкость.

Надежность и безопасность в эксплуатации подтверждена европейскими сертификатами качества. Утонченный великолепный дизайн идеально подойдет к любому интерьеру. Кресло Бармер - лучшая инвестиция в себя и свое будущее!

При использовании зеркального литого пятилучия с округленным сечением лучей - применяется газлифт 85/70, а в случае с прямоугольным сечением лучей - применяется газлифт 85/90.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1243/1327 мм
  • Высота до сиденья469/553 мм
  • Ширина709 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки25 кг

Похожие товары

Кресло Бармер, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Бармер, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
14

Кресло Бармер, белый лебедь

Кресло Бармер, тёмно-бордовыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
8

Кресло Бармер, тёмно-бордовый

Кресло Бармер, тёмно-коричневыйНастоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
12

Кресло Бармер, тёмно-коричневый

Кресло Бармер, черныйНастоящее фото товара Кресло Бармер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена
8

Кресло Бармер, черный

Кресло Дирборн, белый лебедьНастоящее фото товара Кресло Дирборн, белый лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
от41 388
Оптовая цена
13

Кресло Дирборн, белый лебедь

Кресло Дирборн, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Дирборн, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от41 388
Оптовая цена
7

Кресло Дирборн, бежевое

Кресло Каннами, черноеНастоящее фото товара Кресло Каннами, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от48 190
Оптовая цена
9

Кресло Каннами, черное

Кресло Суккур, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Суккур, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
11

Кресло Суккур, бежевое

Кресло Суккур, белоеНастоящее фото товара Кресло Суккур, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
7

Кресло Суккур, белое

Кресло Суккур, черноеНастоящее фото товара Кресло Суккур, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
10

Кресло Суккур, черное

Варианты покрытия

Кресло Бармер, бежевый - покрытие в цвете Зеркальное литоеЗеркальное литое
Другие товары из разделаофисная мебель класса люкс
Кресло Локоджо, белоеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Кресло Локоджо, белое

Кресло Локоджо, синееНастоящее фото товара Кресло Локоджо, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
15

Кресло Локоджо, синее

Кресло Локоджо, золотоеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, золотое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
13

Кресло Локоджо, золотое

Кресло Локоджо, красноеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
10

Кресло Локоджо, красное

Стул АррадонНастоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
14

Стул Аррадон

Стул АрнегиНастоящее фото товара Стул Арнеги, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
9

Стул Арнеги

С этим товаром покупают
Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Кресло оператора на черном основанииНастоящее фото товара Кресло оператора на черном основании, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
6

Кресло оператора на черном основании

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nofrill на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Nofrill на полозьях

Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожаНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
15

Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа

В наличии 17 шт.
Детское кресло Actikid A2, зеленыйНастоящее фото товара Детское кресло Actikid A2, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена
12

Детское кресло Actikid A2, зеленый

Кресло офисное Кайзер шенилл зеленыйНастоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
14

Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый

Стул Менеджер C11 черныйНастоящее фото товара Стул Менеджер C11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
14

Стул Менеджер C11 черный