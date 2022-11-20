Характеристики товара
Описание
Классическое кресло средней мягкости на металлических ножках черного цвета. На металлическом каркасе эргономичное основание и удобная спинка с подлокотниками. Обивка из велюра с алмазной строчкой на спинке. Наличие подпятников.
Габаритные размеры: 59х57х79 см.
Размер упаковки: 63х63х54 см.
Требуется сборка.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина570 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки350 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбордовый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.21 м3