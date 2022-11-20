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Кресло Barri, серый

Артикул: CH-050-326
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическое кресло средней мягкости на металлических ножках черного цвета. На металлическом каркасе эргономичное основание и удобная спинка с подлокотниками. Обивка из велюра с алмазной строчкой на спинке. Наличие подпятников.

Габаритные размеры: 59х57х79 см.

Размер упаковки: 63х63х54 см.

Требуется сборка.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки350 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.21 м3

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