Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина960 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное 1217
Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
Кресло Ститч, вельвет серый
Кресло Eames DSW пэчворк
Кресло Eames DSW пэчворк черно-белое
Подставка для ног Чандлер
Подставка для ног Гилберт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден