Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина800 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подставка для ног Толидо
Подставка для ног Чесапик
Стул Корлеоне
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner антрацит
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Светильник подвесной KH01152
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден