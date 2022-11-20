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Кресло Белинда W - фото 1

Кресло Белинда W

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Белинда W - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Белинда W - обивка в цвете 0909
Кресло Белинда W - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Белинда W - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Белинда W - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Белинда W - обивка в цвете CreamCream
Кресло Белинда W - обивка в цвете 666666
Кресло Белинда W - обивка в цвете 0404
Кресло Белинда W - обивка в цвете ecruecru
Кресло Белинда W - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Белинда W - обивка в цвете 1414
Кресло Белинда W - обивка в цвете 88
Кресло Белинда W - обивка в цвете 4141
Кресло Белинда W - обивка в цвете 2626
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