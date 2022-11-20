Кресло Берни

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Кресло Берни

4.3
13 790 ₽
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Стул Duke, синий

Характеристики товара

Описание

Кресло Берни сочетает в себе основание из массива бука и сиденье из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.

Вес брутто: 11,5 кг
Габариты упаковки: 700х560х220 мм

Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

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