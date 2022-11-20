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- эргономичная форма спинки и сиденья строго соответствует анатомической форме тела человека, поддерживает и разгружает позвоночник;
- подлокотники стальные с полимерным покрытием черного цвета, с мягкими накладками из эко-кожи;
- натяжная сетчатая спинка и мягкое сиденье;
- подголовник мягкий съемный, обеспечивает идеальную поддержку головы, снимает напряжение с шеи и плеч;
- пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета
- уникальная форма передней части сиденья исключает сдавливание сосудов ног, сохраняя ощущение легкости в ногах;
- поддержка поясничной зоны, обеспечивает дополнительный комфорт и удобство
- механизм качания дает возможность отклоняться в кресле, настраивать жесткость качания и зафиксировать его в рабочем положении;
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 104*63*43
Вес брутто: 25 кг
Объем: 0,282 м3