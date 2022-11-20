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          Фотография Кресло BK-8 Ch черное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло BK-8 Ch черное

          5
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          от 7 790 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло BK-8 Ch черное
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          Кресло BK-8 Ch черное

          5
          7790 ₽
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          Характеристики товара

          Описание

          - эргономичная форма спинки и сиденья строго соответствует анатомической форме тела человека, поддерживает и разгружает позвоночник;

          - подлокотники стальные с полимерным покрытием черного цвета, с мягкими накладками из эко-кожи;

          - натяжная сетчатая спинка и мягкое сиденье;

          - подголовник мягкий съемный, обеспечивает идеальную поддержку головы, снимает напряжение с шеи и плеч;

          - пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета

          - уникальная форма передней части сиденья исключает сдавливание сосудов ног, сохраняя ощущение легкости в ногах;

          - поддержка поясничной зоны, обеспечивает дополнительный комфорт и удобство

          - механизм качания дает возможность отклоняться в кресле, настраивать жесткость качания и зафиксировать его в рабочем положении;

          1 коробка / 1 шт.

          Габариты: 104*63*43

          Вес брутто: 25 кг

          Объем: 0,282 м3

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          Основные характеристики

          • Глубина710 мм
          • Ширина675 мм
          • Высота до сиденья460/560 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес24 кг
          • Материал сиденьяткань
          • Высота1180/1280 мм

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