Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина860 мм
- Глубина830 мм
- Материал сиденьякожа
- Цветсиний
- Страна изготовленияТурция
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