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Кресло Boomerang Chill

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина700 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес20 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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