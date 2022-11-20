Лаконичное исполнении Кресла Бордо способны украсить собой любое пространство. Ее способность создавать особые ощущение чуть строгой, но довольно лояльной классики, удивительна. Неважно, присел ли туда посетитель заведения на несколько минут, чтобы позавтракать или пообедать или, напротив, решил провести в нем несколько часов за серьезной беседой. В нем хорошо и это очевидно даже на глаз. Гарантированный комфорт- вот что можно назвать доминантой этой модели. Бордо, универсальное кресло, подходящее к любому интерьеру от демократично строгих городских кафе до изысканно вызывающих ресторанов Каркас массив бука, мягкое наполнение пено-пористый уплотнитель (ППУ)
Упаковка 1 шт
Вес брутто: 10,5 кг
Габариты упаковки: 900 х 650 х 600 мм
Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия
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