Кресло Бордо ППУ

14 оценок

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Кресло Бордо ППУ

4.5
16 090 ₽
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Стул Ant серый

Характеристики товара

Описание

Лаконичное исполнении Кресла Бордо способны украсить собой любое пространство. Ее способность создавать особые ощущение чуть строгой, но довольно лояльной классики, удивительна. Неважно, присел ли туда посетитель заведения на несколько минут, чтобы позавтракать или пообедать или, напротив, решил провести в нем несколько часов за серьезной беседой. В нем хорошо и это очевидно даже на глаз. Гарантированный комфорт- вот что можно назвать доминантой этой модели. Бордо, универсальное кресло, подходящее к любому интерьеру от демократично строгих городских кафе до изысканно вызывающих ресторанов Каркас массив бука, мягкое наполнение пено-пористый уплотнитель (ППУ)

Упаковка 1 шт
Вес брутто: 10,5 кг
Габариты упаковки: 900 х 650 х 600 мм

Материал: Массив Бука
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Вес8 кг
  • Материалмассив, дерево, бук
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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