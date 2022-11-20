Позвольте себе чуть больше, чем удобство! Простая, проверенная временем, форма кресла в сочетании с работой лучших специалистов компании с почти 10-летним опытом производства мягких кресел. Специальная подготовка кожи в местах соединения деталей, ровная отделочная строчка гарантируют отсутствие "шишек" и каких-либо неровностей - все просто идеально
Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность
Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Замша искусственная
Наполнитель: Полистирол
Стул Пенелопа синий + желтый
Стул Слинг вращающийся синий
Стул Howard серо-бежевый/ белые ножки
Стул Ivan, серый/ножки дуб
Стул LOKI экокожа бежевый x2
Барный стул Derry серый
Стул Nepal-P, графит/ черный каркас
Кресло-мешок Эбру БинБэг
Диван Сорренто 4
Диван Фьюджи 2
Диван Сорренто 3
Диван Сорренто 2
Диван Фьюджи
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)