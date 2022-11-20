Кресло Босс Мажор

13 оценок

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Кресло Босс Мажор

4.2
7 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Позвольте себе чуть больше, чем удобство! Простая, проверенная временем, форма кресла в сочетании с работой лучших специалистов компании с почти 10-летним опытом производства мягких кресел. Специальная подготовка кожи в местах соединения деталей, ровная отделочная строчка гарантируют отсутствие "шишек" и каких-либо неровностей - все просто идеально

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Нейлон 100%
Внешний чехол: Замша искусственная
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Размер150 х 100 см
  • Допустимая нагрузка250 кг
  • Вес6 кг

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