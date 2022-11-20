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Кресло Бостон принт - фото 1

Кресло Бостон принт

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Характеристики товара

Описание

Размер: 103х95х85 см

Вес: 34 кг

Производство: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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Кресло Бостон принт - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 0909
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Бостон принт - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Бостон принт - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Бостон принт - обивка в цвете CreamCream
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 666666
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 0404
Кресло Бостон принт - обивка в цвете ecruecru
Кресло Бостон принт - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 1414
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 88
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 4141
Кресло Бостон принт - обивка в цвете 2626
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