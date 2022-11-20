Товар в корзине. Перейти
Кресло Брайан глубокий синий - фото 1 Кресло Брайан глубокий синий - фото 2 Кресло Брайан глубокий синий - фото 3 Кресло Брайан глубокий синий - фото 4 Кресло Брайан глубокий синий - фото 5 Кресло Брайан глубокий синий - фото 6 Кресло Брайан глубокий синий - фото 7

Кресло Брайан глубокий синий

Артикул: CH-050-774
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук
Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук
Следующий Стул Игнис, синий велюр, ножки металл
Стул Ronda, велюр коричневый, ножки бук

Характеристики товара

Описание

Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива бука. В качестве обивки используется износостойкая прочная замша, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры.

Каркас: металл
Ножки: бук
Ткань: искуств. замша
Высота сиденья: 48,50
Ширина: 61,00
Глубина: 69,00
Высота: 81,00
Нагрузка: 120 кг.
Вес: 8 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 74*62,5*47
Вес брутто: 10,000
Объем: 0,219

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивказамша
  • Материал каркасабук
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки10 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Стул В-610

Настоящее фото товара Стул В-1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
7

Стул В-1

Настоящее фото товара Стул В-2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
8

Стул В-2

Стул Волна, хромНастоящее фото товара Стул Волна, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
15

Стул Волна, хром

Стул В-630 Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
2

Стул В-630

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
15

Стул В-630 Лайт

Стул В-630 ГрейсНастоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
5

Стул В-630 Грейс

Стул ДэгниНастоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
4

Стул Дэгни

Стул Дэгни ГрэйсНастоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
15

Стул Дэгни Грэйс

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена
3

Стул Мирэлла

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Чехол для стола 01

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
12

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
14

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол для стола 21 праздничный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
16

Чехол для стола 21 праздничный, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
30

Чехол для стола 05, желтый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
29

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
39

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Другие товары из разделастулья для дома
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
10

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
15

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Fill, рогожкаНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
13

Стул Fill, рогожка