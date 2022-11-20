Характеристики товара
Описание
Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива бука. В качестве обивки используется износостойкая прочная замша, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры.
Каркас: металл
Ножки: бук
Ткань: искуств. замша
Высота сиденья: 48,50
Ширина: 61,00
Глубина: 69,00
Высота: 81,00
Нагрузка: 120 кг.
Вес: 8 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 74*62,5*47
Вес брутто: 10,000
Объем: 0,219
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина690 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивказамша
- Материал каркасабук
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки625 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки10 кг