Характеристики товара
Описание
Кресло может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с диваном. Предназначено для посетителей в местах ожидания, либо для оформления общественных пространств. Поставляется в разобранном виде, легко транспортируется и собирается. Каркас из массива древесины прочный и надежный, кроме того, легко реставрируется, что важно для помещений с интенсивным потоком посетителей. Валики на спинке, угол наклона и глубина посадки делают кресло весьма комфортным.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина630 мм
- Глубина900 мм
- Вес8.2 кг
- Материалдерево, микровелюр, рогожка
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки8.20 кг