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Кресло Брайтон

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Диван скамья лофт Д28

Характеристики товара

Описание

Кресло может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с диваном. Предназначено для посетителей в местах ожидания, либо для оформления общественных пространств. Поставляется в разобранном виде, легко транспортируется и собирается. Каркас из массива древесины прочный и надежный, кроме того, легко реставрируется, что важно для помещений с интенсивным потоком посетителей. Валики на спинке, угол наклона и глубина посадки делают кресло весьма комфортным.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материалдерево, микровелюр, рогожка
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки8.20 кг

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