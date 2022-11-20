Характеристики товара
Описание
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Длина774 мм
- Глубина718 мм
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяполиэстер
Цвет и материалы выбираются индивидуально.
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул Орион золотой, пластиковый
Стул Лорд
Стул пластиковый Maya, серый
Стул на металлокаркасе Kosta, белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден