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Кресло Букле

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Стул Атлант черный

Характеристики товара

Описание

Цвет и материалы выбираются индивидуально.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Длина774 мм
  • Глубина718 мм
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяполиэстер

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