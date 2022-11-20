Кресло Buro, голубой/ черно-белый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Buro, голубой/ черно-белый

4.1
8 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Batista, синий/ золотистый
Стул обеденный Batista, синий/ золотистый
Следующий Кресло Dali, коричневый
Кресло Dali, коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота до сиденья мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цвет0/12
  • Вес кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота835 мм

С этим товаром покупают

Скатерть МатиНастоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
770
Оптовая цена
8

Скатерть Мати

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29024
8 190 ₽Оптовая цена
9

Комплект мебели Банкетный

Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
1 9507
2 090 ₽Оптовая цена
9

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

Скатерть, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
9

Скатерть, лен классический

Другие товары из раздела

Кресло Renato, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло Renato, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
13

Кресло Renato, серо-голубой

Стул Joni, темно-коричневый/ черныйНастоящее фото товара Стул Joni, темно-коричневый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Стул Joni, темно-коричневый/ черный

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
2 89013
3 290 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 90 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49011
3 890 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Черный, деревянный