Характеристики товара
Описание
Кресло «Бурже» с тканевой обивкой цвета Рубин и каркасом цвета Вишня.
Кресло «Бурже» - это идеальный образец мебели для стиля «лофт». Его эффектный дизайн идеально сочетается с комфортной посадкой. Благодаря необычной форме спинки, кресло является образцом эргономики для лофтовой мебели. Прочная конструкция позволяет вам не беспокоиться о долговечности этого предмета мягкой мебели. Отметим универсальность мебели: помимо стиля «лофт», кресло «Бурже» отлично подойдет и к классическому интерьеру гостиной или спальни. Этому способствуют фактурная обивка, каретная стяжка и массивные ножки из бука.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Высота940 мм
- Глубина920 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань