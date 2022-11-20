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Кресло Бурже, красное

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Характеристики товара

Описание

Кресло «Бурже» с тканевой обивкой цвета Рубин и каркасом цвета Вишня.

Кресло «Бурже» - это идеальный образец мебели для стиля «лофт». Его эффектный дизайн идеально сочетается с комфортной посадкой. Благодаря необычной форме спинки, кресло является образцом эргономики для лофтовой мебели. Прочная конструкция позволяет вам не беспокоиться о долговечности этого предмета мягкой мебели. Отметим универсальность мебели: помимо стиля «лофт», кресло «Бурже» отлично подойдет и к классическому интерьеру гостиной или спальни. Этому способствуют фактурная обивка, каретная стяжка и массивные ножки из бука.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина920 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань

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