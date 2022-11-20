Характеристики товара
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина металлическая разборная. Колеса прорезиненные для паркета и ламината, оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Класс газлифта 3. Нагрузка до 120 кг
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Высота990 мм
- Глубина440 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес8.55 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Страна изготовленияРоссия