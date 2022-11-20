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Кресло Бюрократ CH-330M/VELV88 красный Velvet 88 крестовина металл - фото 1Кресло Бюрократ CH-330M/VELV88 красный Velvet 88 крестовина металл - фото 2Кресло Бюрократ CH-330M/VELV88 красный Velvet 88 крестовина металл - фото 3Кресло Бюрократ CH-330M/VELV88 красный Velvet 88 крестовина металл - фото 4

Кресло Бюрократ CH-330M/VELV88 красный Velvet 88 крестовина металл

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Характеристики товара

Описание

Регулировка высоты (газлифт). Крестовина металлическая разборная. Колеса прорезиненные для паркета и ламината, оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Класс газлифта 3. Нагрузка до 120 кг

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина440 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес8.55 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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