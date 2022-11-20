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Кресло c оттоманкой Fly, кожа camel - фото 1Кресло c оттоманкой Fly, кожа camel - фото 2

Кресло c оттоманкой Fly, кожа camel

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер оттоманки:

Ширина:75
Глубина: 47
Высота сиденья: 39

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина730 мм
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

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