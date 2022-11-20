Характеристики товара
Описание
Размер оттоманки:
Ширина:75
Глубина: 47
Высота сиденья: 39
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Ширина730 мм
- Глубина730 мм
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
Размер оттоманки:
Ширина:75
Глубина: 47
Высота сиденья: 39
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Milan, темно-синий
Стул Gabi LUX велюр розовый
Стул прозрачный X-Treme S зеленый