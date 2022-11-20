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Кресло Calixta черное

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Кресло-качалка Terence натуральное дерево
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Кресло-качалка Terence натуральное дерево

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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