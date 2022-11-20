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Кресло Чаирман Вента - фото 1Кресло Чаирман Вента - фото 2

Кресло Чаирман Вента

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 850 мм

Выступ: 750 мм

Высота: 680 мм

Вес: 35 кг

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Популярные варианты обивки

Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 0909
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете CreamCream
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 666666
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 0404
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете ecruecru
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 1414
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 88
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 4141
Кресло Чаирман Вента - обивка в цвете 2626
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