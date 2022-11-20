Характеристики товара
Описание
Ширина: 850 мм
Выступ: 750 мм
Высота: 680 мм
Вес: 35 кг
Ширина: 850 мм
Выступ: 750 мм
Высота: 680 мм
Вес: 35 кг
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное Кампана
Бант 12, бархат
Шезлонг Грация светлый
Спот (поворотный) Дункан
Вешалка Loop темный орех
Стеллаж для разделения комнаты 41
Стеллаж для разделения комнаты 42
Светильник подвесной KH01107
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 200 x 290
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден