Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1000 мм
- Глубина1200 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама
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