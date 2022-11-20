Характеристики товара
Описание
Габариты: 1170x900x760 мм
Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера
Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)
Габариты: 1170x900x760 мм
Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера
Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)
Кресло Chester (Честер)
Кресло Chesterfield Florence
Кресло Chesterfield Lux
Chester кресло
Кресло Visit Lux SKS
Кресло Статус
Кресло Честер В
Кресло Честер Че
Кресло Сити
Кресло Честерфилд Style
Стул Стандарт с пюпитром
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Подстолье 1284
Столешница спил Неота
Стол Ларьяк
Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
Металлический шкаф КД-812
Подвесной светильник Uva №3
Стул LION
Стол журнальный Italia
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден