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Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)

15 оценок
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Диван Честер угловой

Характеристики товара

Описание

Габариты: 1170x900x760 мм

Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера

Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)

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