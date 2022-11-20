Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина900 мм
- Глубина950 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное Кемпер
Кресло Бэнкс
Стул складной банкетный Lite, черный
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Кресло Slope
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден