Товар в корзине. Перейти
Кресло Честер В - фото 1

Кресло Честер В

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Мир G
Кресло Мир G
Следующий Кресло Честер Че
Кресло Мир G

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина900 мм
  • Глубина950 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Популярные варианты обивки

Кресло Честер В - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Честер В - обивка в цвете 0909
Кресло Честер В - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Честер В - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Честер В - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Честер В - обивка в цвете CreamCream
Кресло Честер В - обивка в цвете 666666
Кресло Честер В - обивка в цвете 0404
Кресло Честер В - обивка в цвете ecruecru
Кресло Честер В - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Честер В - обивка в цвете 1414
Кресло Честер В - обивка в цвете 88
Кресло Честер В - обивка в цвете 4141
Кресло Честер В - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 29 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 15 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Подстолье чугунное КемперНастоящее фото товара Подстолье чугунное Кемпер, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
92Хит

Подстолье чугунное Кемпер

Кресло БэнксНастоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
8

Кресло Бэнкс

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Кресло SlopeНастоящее фото товара Кресло Slope, произведённого компанией ChiedoCover
от54 932
Оптовая цена
13

Кресло Slope

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден