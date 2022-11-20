Кресло Chesterfield Lux

12 оценок

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Кресло Chesterfield Lux

5
19 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло Chesterfield Florence
Кресло Chesterfield Florence
Следующий Кресло 06-3168
Кресло 06-3168

Характеристики товара

Описание

Габариты (ШхГХВ): 124x103x80 см

Ножки массив дерева: (светлые / орех / темные)

Материал обивки: ткань\материал каркаса березовая фанера

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