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Кресло Честерфилд Комб - фото 1

Кресло Честерфилд Комб

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Кресло Честерфилд Style

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 0909
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете CreamCream
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 666666
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 0404
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете ecruecru
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 1414
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 88
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 4141
Кресло Честерфилд Комб - обивка в цвете 2626
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