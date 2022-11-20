Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина675 мм
- Глубина680 мм
- Вес13.6 кг
- Материал каркасабук
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Шезлонг Титан белый
Шезлонг Элегия
Матрас для шезлонга Комфорт
Матрас для шезлонга Бордовый
Матрас для шезлонга Комфорт бело-коричневый
Шезлонг Бирма 1
Стул прованс-2
Стул прованс-3
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден