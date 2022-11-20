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Кресло Чикаго

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Стул Роза, оливковый, ножки - лак

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина675 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес13.6 кг
  • Материал каркасабук
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Кресло Чикаго - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Чикаго - обивка в цвете 0909
Кресло Чикаго - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Чикаго - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Чикаго - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Чикаго - обивка в цвете CreamCream
Кресло Чикаго - обивка в цвете 666666
Кресло Чикаго - обивка в цвете 0404
Кресло Чикаго - обивка в цвете ecruecru
Кресло Чикаго - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Чикаго - обивка в цвете 1414
Кресло Чикаго - обивка в цвете 88
Кресло Чикаго - обивка в цвете 4141
Кресло Чикаго - обивка в цвете 2626
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