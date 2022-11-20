Кресло CHLOE

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Кресло CHLOE

5
152 790 ₽190 990 ₽
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Кресло LORRAINE

Характеристики товара

Описание

Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань насыщенного цвета. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета античное серебро

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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Высота1220 мм
  • Глубина910 мм
  • Обивкаткань
  • Материал каркасадерево

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