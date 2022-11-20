Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань насыщенного цвета. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением. Исполнение как на фотографии. Ножки цвета античное серебро
Чехол для стола 06
Чехол для стола 08
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Чехол для стола 05, желтый
Чехол для стола 05, белый
Чехол для стола 03, фиолетовый
Чехол для стола 01, 1500х800, белый