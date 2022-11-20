Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением
Чехол для стола 12
Чехол для стола 13
Чехол для стола 18
Чехол на скамью
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Чехол 22 для коктейльного стола, золотой
Чехол для стола 03, фиолетовый
Кресло SANCTUARY BELLE FLEUR SLIPPER
Кресло PEYTON серое в полоску
Полукресло Лилия, желто-голубой
Кресло Hamburg велюр синий
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore