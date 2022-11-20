Кресло CHLOE серое

15 оценок

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Кресло CHLOE серое

4.1
152 790 ₽190 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каркас кресла, как и его ножки с основанием изготовлены из дерева. Для обивки используется ткань нейтрального цвета. Кресло выглядит очень элегантно и стильно и несомненно сумеет не только гармонично вписаться в интерьер вашего дома, но и вполне заслуженно стать его украшением


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Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Высота1220 мм
  • Глубина910 мм
  • Обивкаткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

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