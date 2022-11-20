Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина740 мм
- Глубина790 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Lazzoli 4100
Стул Q5 SW (на базе SWISS)
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый
Стул пластиковый Ginevra, лен
Кресло William бархат пудровый
Обеденный стул Чико, бордовый