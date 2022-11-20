Кресло Cocktail

10 оценок

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Кресло Cocktail

4.2
7 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный внешний вид, восхитительные материалы и виртуозное мастерство исполнения каждой детали! Уникальный материал представляет искусственную кожу нового поколения, он невероятно приятен на ощупь и имеет уникальную текстуру, изменяющуюся по поверхности от участка к участку, что делает его практически не отличимым от натуральной кожи. А технология EasyClean позволяет с легкостью удалять самые тяжелые пятна, например Вы с легкостью можете удалить след от шариковой ручки или маркера. Конструкция изделия совершенна: превосходные ультрамодные формы, контрастные двойные строчки итальянскими нитями повышенной прочности. Каждый шов изнутри усилен прочной капроновой стропой, что гарантирует отменное качество швов при любых нагрузках!

Кресло оснащено фирменной системой безопасности T-Lock - защитная система, которая препятствует доступу детей к наполнителю, что гарантирует их безопасность

Внутренний чехол: Клапан защитный
Внешний чехол: Экокожа
Наполнитель: Полистирол

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Основные характеристики

  • Диаметр900 мм
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Вес4 кг

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