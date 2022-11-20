Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания: мультиблок с фиксацией в 3х положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг
Характеристики:
Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Мультиблок с фиксацией в 3х положениях
Крестовина Ударопрочный пластик
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 69x74x123 см
Высота спинки 73 см
Высота от пола до сиденья 50-56 см
Ширина сиденья 57 см
Глубина сиденья 49 см
Габариты коробки 77x38x66 см
Объем коробки 0,19
Высота кресла 117-123 см
Основные характеристики
- Высота1230 мм
- Ширина740 мм
- Глубина690 мм
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный