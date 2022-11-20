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Кресло College BX-3671/Black

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания: мультиблок с фиксацией в 3х положениях
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного пластика с мягкими вставками.
Материал обивки: Кожа PU
Цвет: черный
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Ударопрочный пластик с кожаными накладками
Механизм качания Мультиблок с фиксацией в 3х положениях
Крестовина Ударопрочный пластик
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 69x74x123 см
Высота спинки 73 см
Высота от пола до сиденья 50-56 см
Ширина сиденья 57 см
Глубина сиденья 49 см
Габариты коробки 77x38x66 см
Объем коробки 0,19
Высота кресла 117-123 см

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Основные характеристики

  • Высота1230 мм
  • Ширина740 мм
  • Глубина690 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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