Кресло Debra, белое/ черные ножки

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Кресло Debra, белое/ черные ножки

4.8
69 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветбелый, черный
  • Глубина870 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина860 мм
  • Вес17.6 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех, экокожа
  • Высота870 мм

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