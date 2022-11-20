Характеристики товара
Описание
Широкая спинка плавно переходит в удобные подлокотники высотой 69,5 см от пола. Для дополнительного комфорта в кресле есть мягкое плотное сиденье. В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Металлический каркас добавляет устойчивости и выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки металлические черные.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина730 мм
- Глубина550 мм
- Высота посадочного места 458 мм
- Вес7,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки9.50 кг