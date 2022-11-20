Характеристики товара
Описание
Упаковка (Д*Ш*В): 72,5х66х19 см
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина640 мм
- Длина550 мм
- Вес10,65 кг
- Материал каркасадерево
Упаковка (Д*Ш*В): 72,5х66х19 см
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 50 см
Полукресло Лилия, серо-розовый
Подставка для ног Туман
Стул барный Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки
Стул офисный Сиана велюр зеленый
Стул офисный Сиана велюр розовый
Стул офисный Сиана велюр серый
Стул офисный Сиана велюр синий
Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес