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Кресло Денвер, деревянный каркас - фото 1

Кресло Денвер, деревянный каркас

13 оценок
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Стул деревянный A-165
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Стул деревянный A-165

Характеристики товара

Описание

Упаковка (Д*Ш*В): 72,5х66х19 см

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина550 мм
  • Вес10,65 кг
  • Материал каркасадерево

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