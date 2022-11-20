Характеристики товара
Описание
Кресло Детройт можно использовать, как самостоятельно, так и в комбинации с диваном. Кресло и диван идеально подходят для оформления общественных пространств или мест ожидания для посетителей. За счет строгого ненавязчивого дизайна, отлично впишутся в офисные пространства для организации мест отдыха. Кресло компактное, что существенно для ограниченных пространств, в тоже время они легко комбинируются, что дает возможность заполнить достаточно большие площади. Рациональный выбор.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина600 мм
- Глубина750 мм
- Материалдерево, экокожа, рогожка
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки11 кг