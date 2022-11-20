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Кресло Детройт

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Характеристики товара

Описание

Кресло Детройт можно использовать, как самостоятельно, так и в комбинации с диваном. Кресло и диван идеально подходят для оформления общественных пространств или мест ожидания для посетителей. За счет строгого ненавязчивого дизайна, отлично впишутся в офисные пространства для организации мест отдыха. Кресло компактное, что существенно для ограниченных пространств, в тоже время они легко комбинируются, что дает возможность заполнить достаточно большие площади. Рациональный выбор.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина750 мм
  • Материалдерево, экокожа, рогожка
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки11 кг

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