Характеристики товара
Описание
Кресло Детройт легко собирается и разбирается, что дает возможность компактно хранить его в то время, когда в нем нет необходимости. Каркас из натурального дерева позволяет эксплуатировать диван долгое время даже не особо заботясь о комфортных условиях эксплуатации. Спинка и сиденье из ламелей в виде решетки не задерживает ни крошек, ни пролившейся жидкости. Углы сидения и спинки подобраны для глубокого расслабленного времяпрепровождения. Чтобы сделать отдых более комфортным, а атмосферу более непринужденной, используйте мягкие разноцветные подушки.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина650 мм
- Глубина820 мм
- Материалдерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки120 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки12 кг