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Кресло Детройт, решетка

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Детройт легко собирается и разбирается, что дает возможность компактно хранить его в то время, когда в нем нет необходимости. Каркас из натурального дерева позволяет эксплуатировать диван долгое время даже не особо заботясь о комфортных условиях эксплуатации. Спинка и сиденье из ламелей в виде решетки не задерживает ни крошек, ни пролившейся жидкости. Углы сидения и спинки подобраны для глубокого расслабленного времяпрепровождения. Чтобы сделать отдых более комфортным, а атмосферу более непринужденной, используйте мягкие разноцветные подушки.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина820 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки12 кг

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