Характеристики товара
Описание
Удобный легкий стул Diego станет отличным украшением террасы загородного дома, интерьера городской квартиры или веранды кафе. Изящная форма, визуально легкая и воздушная спинка в сочетании с черными металлическими ножками подчеркивают уникальность и универсальность изделия. Удобная спинка и высокие подлокотники обеспечат комфорт для продолжительного отдыха. Широко поставленные ножки делают модель крепкой и устойчивой. Небольшой вес и компактность дают возможность расположить стул в удобном для вас месте, переместить его в другую комнату или угол при необходимости. Стул изготовлен из прочного пластика белого цвета и металла, он устойчив к механическим повреждениям и нагрузкам, выдерживает большой вес. Кресло подойдёт для гостиной, для кухни или для спальни. Кресло очень простое в сборке, инструкция по сборке прилагается.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота825 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки20 кг