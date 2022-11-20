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Кресло Diego, белый/ черный

Артикул: CH-029-295
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Удобный легкий стул Diego станет отличным украшением террасы загородного дома, интерьера городской квартиры или веранды кафе. Изящная форма, визуально легкая и воздушная спинка в сочетании с черными металлическими ножками подчеркивают уникальность и универсальность изделия. Удобная спинка и высокие подлокотники обеспечат комфорт для продолжительного отдыха. Широко поставленные ножки делают модель крепкой и устойчивой. Небольшой вес и компактность дают возможность расположить стул в удобном для вас месте, переместить его в другую комнату или угол при необходимости. Стул изготовлен из прочного пластика белого цвета и металла, он устойчив к механическим повреждениям и нагрузкам, выдерживает большой вес. Кресло подойдёт для гостиной, для кухни или для спальни. Кресло очень простое в сборке, инструкция по сборке прилагается.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота825 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки20 кг

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