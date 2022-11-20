Характеристики товара
Описание
Основание: гидравлика, хром. круг
Ширина: 53 см
Высота: 70 см
Глубина: 65 см
Основание: гидравлика, хром. круг
Ширина: 53 см
Высота: 70 см
Глубина: 65 см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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