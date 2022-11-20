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Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - фото 1

Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Основание: гидравлика, хром. круг

Ширина: 53 см

Высота: 70 см

Глубина: 65 см

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Популярные варианты обивки

Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 0909
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете LilacLilac
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете CreamCream
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 666666
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 0404
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете ecruecru
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 1414
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 88
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 4141
Кресло для клиента Venezia, каретная стяжка на гидравлике - обивка в цвете 2626
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