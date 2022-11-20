Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина860 мм
- Глубина730 мм
- Вес29 кг
- Цветсерый
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш
Диван Simple
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол складной Монифит
Диван большой, угловой
Диван Монте-Карло
Диван кресло для ресторана
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден