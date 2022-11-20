Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота670 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина940 мм
- Глубина780 мм
- Вес26 кг
- Цветкрасный
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стол Лидер 3, черный
Чехол для стола 06
Чехол для стола 11
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден