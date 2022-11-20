Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1375 мм
- Ширина1620 мм
- Глубина785 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стеллаж со столешницей 58
Стеллаж 59
Стеллаж 60
Стеллаж пристенный 61
Стеллаж 62
Стул складной банкетный Lite, черный
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
Подставка для ног Рино
Диван Гранвиль
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден