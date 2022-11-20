Кресло для педикюра Макапа

7 оценок

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Кресло для педикюра Макапа

4.9
37 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Педикюрное кресло Venezia
Педикюрное кресло Venezia
Следующий Педикюрная группа Винсент
Педикюрная группа Винсент

Характеристики товара

Описание

Высота: 78 см

Ширина: 63 см

Длина: 183 см

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