Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1080/1180 мм
- Высота до сиденья370/470 мм
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Вес13.4 кг
- Материалэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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