Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1070/1170 мм
- Высота до сиденья380/480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Вес12.6 кг
- Материалткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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